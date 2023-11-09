Общество

Медаль «За отвагу» передали внучке героя в Пскове

Медаль «За отвагу» вручили внучке героя Янине Рудневой в ходе совместного круглого стола Псковского отделения РВИО и Псковского музея-заповедника сегодня, 9 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Медаль передала председатель Псковского регионального отделения «Поисковое движение России», руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» Анна Шуняева. Она объяснила, как награда дошла до внучки героя Великой Отечественной войны.

«Это история об одном герое и неравнодушных людях, которые пытаются сохранить его историю. Во время прогулки по Таллину на витрине магазина увидели медаль "За отвагу". У человека, который ее обнаружил, воевала вся семья, он не мог позволить, чтобы награда находилась на прилавке. Пришел в комитет и обратился за помощью», – рассказала она.

С поисковиками связалась внучка Янина Руднева. Как оказалось, Сергей Бабичук был коком на судне. У него было множество других наград, а медаль «За отвагу» он получил за то, что подбил вражеское судно.