Общество

Историю Ботанического сада в Пскове рассказали в архиве

Ботанический сад в Пскове появился в 1878 году. С тех пор его судьба тесно переплеталась с испытаниями, выпадавшими на судьбу города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Место, о котором мы ведем речь, находится между улицами Свердлова, Октябрьским проспектом, площадью Победы и улицей Кузнецкой. Иногда его ошибочно называют Летним садом. А все потому что они граничат друг с другом. Но "Ботаника", а именно так иногда о нем говорят старожилы, это нечто особенное. Удивительное», - отметили в архиве.

Основателем сада считают директора Псковского реального училища Николая Раевского. Именно училищу Городская Дума передала участок земли для закладки деревьев. Официальное открытие сада состоялось 14 июня 1878 года. Здесь высаживали деревья и растения из разных стран мира. 9 июля 1878 года Ботанический сад включили в программу визита представителей рода Романовых. До 1917 года в сад можно было попасть только при покупке билета, и лишь позже вход стал свободным.

В период фашистской оккупации 1941-1944 годов редкие породы деревьев исчезли – их просто вырубили. К 1944 году сад представлял собой пустырь, чем огорчал многих, кто видел его прежнюю красоту, отметили в архиве.

Возрождение сада началось в 1950-е годы.

В 2013 году специалисты Псковского государственного университета составили паспорт Ботанического сада: здесь произрастали 1822 растения, более 50% из них – это те виды растений, которые привезены из других регионов, и обычно в здешних широтах не встречаются.