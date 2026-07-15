День русской лени и Всемирный день гинеколога отмечают сегодня

День русской лени, Всемирный день гинеколога и празднование в честь Феодотьевской иконы Божией Матери отмечают сегодня, 15 июля.

Изображение сгенерировано нейросетью

День русской лени — это неформальный, шуточный праздник, который призван напомнить о важности отдыха и «перезагрузки».



Праздник зародился в Ярославской области, в этнокультурном центре «Деревня Тыгыдым». Там впервые провели «ленивый фестиваль»: участники валялись в сене, участвовали в шутливых состязаниях (например, боях подушками) и старались как можно дольше лежать на печи.



Со временем праздник вышел за рамки локального события — его подхватили блогеры, психологи и все, кто ценит осознанный отдых.



Всемирный день гинеколога — это профессиональный праздник отмечают врачи, которые заботятся о женском здоровье: занимаются профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний репродуктивной системы, ведут беременность.



Гинекология в России начала активно развиваться с XVIII века при Петре I, а основоположником научной школы считается доктор медицины Владимир Федорович Снегирев, основавший в Москве первую гинекологическую клинику при университете.

Празднование в честь Феодотьевской иконы Божией Матери совершается 15 июля или 2 июля по старому стилю.

Феодотьевская икона явилась в 1483 году в окрестностях Рязани, в пустынном месте, называемом «Старое», близ села Феодотьево (ныне — Федотьево Спасского района Рязанской области). По другим данным, икона могла быть принесена на Рязанскую землю епископом Евфросином Святогорцем примерно в 1225 году.

Празднование установлено в 1618 году в память об избавлении Рязани от нашествия отрядов запорожских казаков. По повелению рязанского князя она была перенесена в Рязань и с почестями помещена в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы.

После закрытия Успенского собора в 1930-х годах следы первообраза затерялись. Возможно, икона находится в музейных запасниках. До наших дней дошли её копии, также прославленные чудесами. Один из них находится в селе Федотьево Спасского района Рязанской области, другой — в Рязанском кафедральном Борисоглебском соборе. Также список с иконы имеется в Спасо-Преображенском монастыре Рязани.

