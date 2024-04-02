Врио начальника полиции УМВД России по Псковской области назначен Сергей Еременко

Врио начальника полиции УМВД России по Псковской области назначен полковник полиции Сергей Еременко. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.
Сергей Еременко. Фото: сайт УМВД России по Псковской области
Сергей Еременко сменил на этом посту Александра Никульникова, назначенного начальником УМВД России по Томской области.
Сергей Еременко родился в городе Пскове 5 ноября 1978 года.
В 1999 году окончил Калининградский юридический институт МВД России.
Начал свою служебную деятельность в органах внутренних дел с должности следователя отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и против личности следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по Псковской области.
С 2007 по 2013 год занимал должность заместителя начальника следственного управления – начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) следственного управления УМВД России по Псковской области. С 2013 по 2020 год Сергей Еременко был начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области.
В 2020 году Сергей Еременко назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области.
Награжден ведомственными наградами - медалями МВД России – «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» трех степеней, нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД».