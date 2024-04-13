Общество

Летняя и зимняя погода одновременно наблюдается в европейской части России

Температура воздуха на 7-10 градусов ниже нормы прогнозируется на севере европейской части России, при этом на юге температура будет на 6-8 градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Таким образом, по его словам, в европейской части страны одновременно будет летняя и зимняя погода

«Поскольку страна у нас огромная, то и весна наступает совершенно разная. Мы все привыкли и понимаем, что на севере европейской территории России холоднее, чем на юге. Но сейчас на севере намного холоднее, по отношению к норме на 7-10 градусов ниже нормы. А на юге на 6-8 градусов выше нормы. Различие очень большое - на юге настоящая летняя погода, а на севере - совершенно февральская. А это опасная ситуация, когда настолько низкая температура», - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на юге европейской части России установилась «просто супертеплая погода»: в Краснодарском крае 18 апреля ожидается до плюс 30-31 градуса, Крыму - плюс 27-29 градусов. По словам Вильфанда это «просто летние, июльские температуры», пишет «Интерфакс».

«Но далеко не везде такой бурный прогресс - в густонаселенных районах севера европейской России, прежде всего в Нарьян-Маре, Архангельске, очень холодная погода, на 7-10 градусов ниже нормы. Это означает, что температуры и ночные, и дневные отрицательные, причем ночные будут около минус 20 градусов», - сказал Вильфанд.

В Ленинградской, Псковской областях и в Санкт-Петербурге в четверг, пятницу, субботу ночью будет ноль - минус 5, а днем ноль - плюс 5. Также прогнозируется дождь и мокрый снег.