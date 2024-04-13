Общество

Некомфортную погоду прогнозируют в Псковской области

Погода немного ниже климатической нормы установится в Псковской области на ближайшие 10 дней. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем холодную погоду. В ближайшие 2-3 дня погода будет такой, как сейчас. Осадки преимущественно в виде дождя. Температуры дневные +3...+8, +4...+9, ночные 0...+5», - сказала синоптик.

Тала Нещадимова отметила, что к концу недели ожидается похолодание. Ночные температуры будут слабо отрицательными. Днем 0...+5. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

«В ближайшие 10 дней погода ожидается некомфортная и немного ниже климатической нормы», - заключила начальник регионального гидрометцентра.