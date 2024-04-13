Общество

Сильный снег и дождь ожидаются в юго-восточных районах Псковской области

Сильные осадки в виде мокрого снега с дождем ожидаются по юго-восточным районам Псковской области в ночь на 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Сегодня ночью с периода 3.00-6.00 с сохранением в течение дня 19 апреля по юго-восточным районам Псковской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега с дождем», - сообщили в МЧС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.