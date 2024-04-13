Общество

МЧС предупреждает о снегопаде в северо-восточной части Псковской области

Снег и мокрый снег ожидаются по востоку и северо-востоку Псковской области 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Снегопад в городе Дно

«Сегодня в течение дня по востоку и северо-востоку области ожидается сильный снег, мокрый снег», - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось о снеге по юго-восточным районам Псковской области.

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При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.