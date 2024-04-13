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Прямая трансляция апрельского снегопада в Михайловском доступна на сайте музея-заповедника

Ночью и утром в Псковской области выпал снег. Фотосвидетельствами «апрельской зимы» псковичи активно делятся в социальных сетях. В частности, выразительные снимки из мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника размещены в официальны сообществах музея. Их автор — хранитель музея-усадьбы Юлия Узенёва.

Фото здесь и далее с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях

Кроме того, за снегопадом у дома поэта в online-режиме можно понаблюдать по трансляции с камеры, расположенной на главной странице официального сайта музея-заповедника «Михайловское».

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Уточним, что на большей части региона, в том числе и в областном центре, осадки продолжаются и в этот час. Незначительной высоты снежный покров можно увидеть сейчас на значительных пространствах в Бежаницком, Великолукском, Красногородском, Опочецком, Пушкиногорском, Псковском, Себежском и в других районах.