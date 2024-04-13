Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть II. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 апреля. Выпуск стал продолжением начатого неделю назад разговора о Ледовом побоище.

В предыдущем выпуске ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин обсудили исторический контекст сражения, события в Пскове 1240 года, силы и планы сторон. Сегодня они поговорили о численности и потерях сторон по ливонским и русским источникам.

Сколько воинов насчитывало построение «свинья»? Кто тонул в Чудском озере? Об этом и многом другом — в эфире.