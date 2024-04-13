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Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I

18.04.2024 17:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вам текстовую расшифровку программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Разговор шел о Ледовом побоище. Эта битва произошла на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года между новгородцами и владимирцами под предводительством князя Александра Невского с одной стороны и войсками Ливонского ордена и Дерптского епископа - с другой. Исторический контекст сражения, события в Пскове 1240 года, силы и планы сторон - об этом поговорили ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин. 

 

Мы поговорим о масштабах и значении Ледового побоища по ливонским и русским источникам. Прежде, чем говорить о битве на берегу Чудского водоема в апреле 1242 года, мы попробуем разобраться в контексте происходящего. Какие события привели к тому, что вооруженные люди с двух сторон оказались в тот день на берегу?

Как очень часто бывает в умах человечества, какое-то одно сражение затмевает всю войну. Мы удивительным образом почти всегда, когда обсуждаем Ледовое побоище, говорим только о нем. Идут споры, достаточно ли много было в нем участников, какие потери понесли немцы, достаточно ли убедительной была победа русских.

И забываем, что Ледовое побоище - это последнее, завершающее событие практически двухлетней войны. После битвы на Чудском озере военные действия прекращаются, и летом 1242 года немцы начинают вести переговоры о мире.

На самом деле, когда мы касаемся военного дела, подобная ситуация достаточно характерная. Есть ряд войн, про которые все говорят, что победила наша сторона, или победила вражеская сторона. Например, война XVII века между Польшей и Московским царством, Советско-финская война... Спор идет, потому что спор ведут не специалисты. У каждого свои критерии того, что такое победа.

Поясню, что я имею ввиду. Допустим, если очень сильно утрировать, то раз в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне русские не дошли до Парижа, то можно считать, что они проиграли, потому что дошли только до Берлина. То же самое касается очень многих других войн. Если мы вспомним ту русско-польскую войну, которую я упомянул. С точки зрения того, что русские гарнизоны в середине войны стояли уже в Вильно, заняли практически все Великое княжество Литовское, а в конце войны русским досталась только левобережная Украина и Киев, проиграна война или выиграна война?

Территориальные приращения были. Война была начата именно для этого. Но, как довольно часто бывает в таких случаях, это получилось настолько легко, что решили двинуться дальше.

То же самое с советско-финской войной. В принципе, то, что просили у финнов добром, то получили в результате войны, а потери были большие. Когда дело касается стратегического преимущества, будем честны, многие генералы не считают солдат, они добиваются какой-то конкретной цели. И для себя, если они этого добились, они победили, а остальное все не считается. Ну и, кроме того, с каждой войной рождается какая-нибудь легенда. Например, что, начиная какую-либо войну, обязательно хотели захватить все вражеское государство. Но так практически никогда не поступали, потому что территории слишком большие, удержать их достаточно сложно. И, в общем-то, это, наверное, была такая русская особенность: мощным ударом прорваться слишком далеко, а потом пятиться на реальные рубежи.

Вот и в истории с Ледовым побоищем и Раковорской битвой, которые часто сравнивают, при этом вырывая из контекста. Ледовое побоище - последнее сражение войны 1240-1242 годов. Оно подытоживает все, что произошло. А с Раковорского сражения война только начинается, сравнивать их очень сложно. Но, наверное, все равно придется.

Что же происходит в конце 30-х годов XIII века на территории русского Северо-Запада и возле Пскова. Дело в том, что после того, как Орден рыцарей Христа, он же Орден меченосцев, и его союзники, прибывшие из Европы, потерпели поражение от литовцев, этот орден практически перестал существовать, он потерял слишком много членов. Папа Римский потребовал, чтобы Орден Марии Немецкой, который мы знаем, в основном, как Тевтонский орден, взял под покровительство остатки меченосцев.

И вот тут происходит то, что очень часто случается, если грубо сказать, с переменой руководства на какой-то территории. Уже существовали определенные договоренности, хотя вражда, конечно, никуда не делась, между псковичами, новгородцами и представителями Ливонской конфедерации, Орденом меченосцев, Дерптским епископом, Рижским архиепископом. Это те, с кем, в основном, конфликтовали или договаривались псковичи, новгородцы. А тут появляется новая сила, которая начинает гнуть все под себя, как обычно бывает. Новая метла чисто метит. И надо сказать, что прибывшие 52 тевтонских рыцаря, которые должны были закрыть потери, оказались в ситуации очень странной.

Дело в том, что Орден меченосцев очень обжился на территории Прибалтики, рыцари-монахи обзавелись женами, поместьями, детьми, которых они признавали, что, как вы понимаете, вообще невозможно. Тевтонцы были глубоко поражены тем, что произошло, и как это может быть. Когда в начале 30-х годов XIII века велись впервые переговоры об объединении орденов, тевтонцы отказались категорически. Они сказали, что такого ужаса и разврата они нигде никогда не видели, даже в сарацинских странах.

Если мы сейчас посмотрим на немножко более близкое к нам прошлое, вспомним всяких Гульневых и других знаменитых остзейских немцев из русской истории. Мы с интересом увидим, что это, в основном, потомки братьев-меченосцев и жен, которых они брали, это такое слияние элит, слияние аристократии. Но, конечно, для рыцарей-монахов это было шокирующим.

В это время происходит несколько очень важных событий на территории, собственно говоря, Руси. Только что отгремело Батыево нашествие, практически еще ничего не восстановлено. Весь 1239 год Ярослав Всеволодович собирает людей, которые разбежались во время нашествия Батыя по лесам и пустошам. Нормализовалась ситуация в Швеции, закончилась гражданская война, и четко стало ясно, кто главный в этом королевстве. И шведы в очередной раз начинают высказывать свои претензии на Неву и Ладогу. На юге татары в 1240 году берут Киев, громят Чернигов. Приводят к покорности Галицко-Волынское княжество и двигаются в Западную Европу. То есть все заняты, у всех проблемы. Но никуда не деваются и прежние проблемы.

Сын предыдущего псковского князя Владимира Мстиславовича, Ярослав Владимирович, двоюродный дядя Александра Ярославича Невского, для того, чтобы лучше разбираться в этой ситуации, желает стать князем псковским, отобрав Псков у папы Александра Невского, Ярослава Всеволодовича. В общем-то, Ярослав Владимирович в чем-то прав, потому что Ярослав Всеволодович в это время - князь киевский, князь владимирский, мог бы от Пскова и отказаться. Но не получается. В 1234 году пытался Ярослав Владимирович войти в Псков, захватил Изборск, но тогда псковичи разгромили и немецкий отряд, и отряд Ярослава Владимировича, захватили Ярослава Псковского. Будем так его называть, чтобы не путать с другими.

И вот Ярослав Псковский - претендент на Псков. Мы даже не знаем, успел ли он побыть псковским князем после смерти отца. Потому что, как мы знаем, нет прямого наследования в русских государствах того периода. Но решает опереться на своих немецких родственников (сестра его замужем за братом епископа Дерптского Германом) и укрепиться в Пскове. В первый раз это ему не удается, Ярослав Владимирович попадает в плен, его отправляют к Ярославу Всеволодовичу, немецкие родственники Ярослава Владимировича его выкупают, он оказывается снова в Дерпте вместе со своим старшим сыном и молодой женой. И вот образуется коалиция, целью которой, судя по всему, по их начальным действиям, не было начать решительное завоевание Псковской или уж тем более Новгородской земли.

Ярослав Владимирович, как претендент на Псков, его родственник и ближайший сосед Пскова - епископ Герман, люди короля, как их называли (Северная Эстония в этот момент принадлежит датскому королю), и представители Тевтонского ордена, Ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена действуют абсолютно как в 1234 году. Для начала коалиция быстро занимает Изборск. Псковичи решительно выезжают освобождать Изборск, потому что они же уже знают, что это делается легко и без особого труда. Отработанная схема. Тем более, надо сказать, что у русских в этот момент очень высокая самооценка. На протяжении периода с 1212 по 1240 год немцы не выиграли ни одного полевого сражения у русских. То есть они могли захватывать города, но каждый раз, когда дело доходило до прямого боевого столкновения в поле, победу одерживали псковичи и новгородцы. А вот здесь что-то пошло не так. Скорее всего, пошло не так из-за того, что появился новый игрок на поле, появились тевтонские рыцари, имеющие мощную организацию, крайне дисциплинированные, в отличие от меченосцев.

Собственно говоря, рыцарские ордена тамплиеров, госпитальеры, тевтонцы считались наиболее боеспособными войсками в Европе в целом как раз из-за того, что знали то, чего не знали остальные. Они были дисциплинированны при равной боевой подготовке, умение ходить строем и прикрывать товарищей играют очень важную роль. И псковичи терпят поражение, погибает псковский воевода Гаврила Гориславич. По псковской версии, псковичи потеряли 600 человек, по немецкой - 800 человек. Разница это не очень большая, но надо сказать, что в Пскове наверняка не посчитали, например, изборян, а немцы наверняка посчитали их.

Точно так же, например, русские в своих сообщениях не разделяли братьев-рыцарей и братьев-сержантов, и людям со стороны их было и не разделить. Вооружены были они абсолютно одинаково. Различались только эмблемы, а это надо знать. Но и, на самом деле, реально отличались братья-сержанты, от братьев-рыцарей только тем, что братья-рыцари были аристократы с шестью поколениями дворян в предках. Ну а братья-сержанты были попроще. Один, два, три знатных предка, а то и просто вы слуга из хороших бойцов. Об этом мы немножко поговорим, когда будем говорить о численности, потому что это важно.

Ну и псковичи потерпели поражение, судя по всему, от этого растерялись даже сами немцы. Они не ожидали, что настолько легко победят. Поэтому они не погнались сразу за псковичами. И только через какое-то время снова двинулись вперед и подошли к Пскову.

Псковичи отказались принять Ярослава Владимировича, может быть, у него и были там сторонники, но тут же включается: «Если бы мы его позвали, если бы мы его сажали, а он пришел сам и привел с собой немцев», - естественно, рейтинг его резко падает. Это уже совсем другая ситуация. Несмотря на то, что в Пскове нравы были крайне демократичные даже по нынешним временам. И надо сказать, что историки XVIII-XIX веков, например, удивлялись тому, что произошло. В результате Псков оказывается осажден, немцы пытаются его взять штурмом, псковичи отбивают штурм. В течение 7 дней немцы осаждают Псков. С момента, когда они взяли Изборск, проходит дней 10. Почему это важно? Потому что в это время в Новгороде происходят странные события.

Александр Ярославич разозлился на новгородцев, ни одна сторона не пишет, из-за чего конкретно. Новгородцы не пишут, что это они выгнали Александра. Из чего можно сделать вывод, что Александр решительно уходит сам. Причем он уходит, как вы понимаете, на пике славы. Только что он разгромил шведов. Только что он получает свое прозвище «Невский», только что он получает еще одно прозвище «Александр Храбрый». Вдруг вот такая ссора.

Уходит он на территории, которые могут в любой момент оказаться под татарским ударом, которые уже однажды были разорены, которые, напомню, не отстроены, не восстановлены. Он забирает из Новгорода свою жену и свою мать, которые там находились в относительной безопасности. А в целом по средневековым нормам он наносит новгородцам крайне грубое оскорбление. Он считает, что не может оставить у них свою семью. Есть предположение, что, возможно, ссора произошла из-за того, что новгородцы хотели помочь Пскову, а Александр отказался. Но дело в том, что никаких признаков того, что новгородцы после его ухода попытались помочь Пскову, мы не имеем. Сам факт того, что он забирает свою семью, значит, что он подозревает, что либо новгородцы ее как-то обидят, либо же, что немцы возьмут Новгород, потому что новгородцы не будут им сопротивляться. И, честно говоря, по тому, к кому новгородцы бегут, когда им становится тяжело, скорее всего, Александр был сторонником войны с немцами и собирался помочь Пскову. В дальнейших летописях мы тоже видим регулярный момент, когда новгородцы не реагируют на удары, например, по своим окраинам, опасаясь полноценной войны.

Надо сказать, что мы знаем случаи, когда новгородское войско, узнав об осаде Пскова, в течение 4-5 дней оказывалось под Псковом. Но в этот раз мы видим, что не выдвигается новгородское войско. Князь из Новгорода убран, князя нет. Это развязывает руки немцам, потому что все договоры, которые были между Ливонской конфедерацией и Новгородской и Псковской землей, заключались не с абстрактным Новгородом, а с вполне конкретными для немцев, новгородским и псковским королями. А нет короля, тем более новгородцы его изгнали. Значит, Новгород является законной добычей любого, кто его возьмет. Логика очень простая. Да, пустое место, место хорошее. Свято место пусто не бывает. Почему бы и не присоединить Новгород?

До этого происходят переговоры с псковичами. Причем переговоры ведутся не так, как мы привыкли понимать это через детские книжки. Немцы отходят от Пскова, снимают с него осаду, и тогда начинаются переговоры, они длятся какое-то время. Это зафиксировано в новгородских летописях. Новгородцы ничего не делают. Кончается тем, что, согласно новгородским летописи, переговоры завершаются. Твердило Иванкович заключает соглашение о том, что правителем Пскова будет он, и он будет править Псковом совместно с немцами.

Первое совместное мероприятие псковичей и немцев - это нападение на Новгород. Сразу начинают жечь новгородские села. Новгородцы ничего не предпринимают. У немцев начинается легкое головокружение от успехов. Они доходят практически до Ладоги. Они назначают Карельского епископа, что говорит о том, что они уверены, что Карелия тоже их. Отряды немцев подходят к Новгороду на расстояние 30 километров. Мы понимаем, что даже не слишком тренированный человек способен за день пройти пешком это расстояние.

И вот тогда новгородцы начинают нервничать, они обращаются к Ярославу Всеволодовичу и просят, чтобы он снова прислал к ним Александра. Александр отказывается. Ярослав предлагает новгородцам его младшего брата Андрея. Тут уже отказываются новгородцы, организуется еще более представительное посольство, которое возглавляет архиепископ Новгорода Спиридон. В чем особенность этого посольства?

Дело в том, что, по сути дела, таким вот формальным главой Новгорода, его даже в немецких источниках называли канцлером, являлся как раз архиепископ. То есть он находился в состоянии царствующего, но не правящего. Он обладал, во-первых, очень мощным нравственным авторитетом. Во-вторых, со своими огромными, не подчиненными городу Новгороду средствами. Был совместным архиепископом для Пскова и Новгорода. В случае конфликта с Новгородом он всегда мог опереться на Псков. Все вместе делало его очень важной политической фигурой, несмотря на то, что формально он только хранил и ставил печать.

В марте 1241 года Александр соглашается вернуться. Судя по всему, он требует как бы, карт-бланш. То есть делаю, что хочу. И мгновенно начинаются широко развернутые военные действия против немцев.

Продолжение следует.

Теги: #Ледовое побоище #александр невский #история
Источник: Псковская Лента Новостей
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