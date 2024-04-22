Общество

Андрей Маковский: Прозападные политические силы хайпуют на муниципальной реформе в регионе

Прозападные политические силы спекулируют на тему муниципальной реформы в Псковской области. Об этом сообщил лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский в ходе очередной сессии регионального парламента 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В начале сессии Андрей Маковский рассказал о проблемах, которые озвучивают жители районов Псковской области. Он отметил, что больше всего людей волнуют дороги, здравоохранение и вывоз мусора. Также он обратил внимание, что в последнее время все больше вопросов стало поступать по поводу муниципальной реформы.

«Даже в самых маленьких селах задавали вопрос про муниципальную реформу. Есть ее сторонники, есть те, кто присматривается, есть те, кто воздержался. Меня удивляет, что в Псковской области ряд политических сил, прозападных сил, начинает спекулировать и хайповать на муниципальной реформе. Ходят слухи, что из-за ликвидации волостей не будет ФАПов, деревень, школ, дорог», - поделился Андрей Маковский и подчеркнул, что все эти слухи не соответствуют действительности.

Также он напомнил, что на выходных в Псковской области распространяли фейк об издевательствах над инвалидом в псковской школе и поблагодарил региональный комитет по образованию за оперативную реакцию на распространение ложной информации.