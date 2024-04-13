Общество

Фейк об издевательствах над инвалидом в псковской школе распространяют в Сети

Фейк об издевательствах над ребенком-инвалидом в псковской школе распространяют в соцсетях. В ГУ МВД по Нижегородской области выяснили, что конфликт произошел в одной из школ Нижнего Новгорода. Полицейские проводят проверку.

Скриншот из видео «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«В эти выходные во многих информационных источниках появилось видео вопиющих кадров издевательства над ребенком в одной из школ. И к большому сожалению, многие источники утверждают, что на видео псковские школьники. Хочу вас заверить, и эта информация перепроверена, у нас подобных инцидентов не происходило. Это кадры из другого региона», - прокомментировал ситуацию временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Глава профильного комитета при этом призвал всех обратить внимание на микроклимат, который создается в образовательных учреждениях. «Мы много говорим о том, что вопросы воспитания в последнее время в школе становятся превалирующими и необходимо активно работать над формированием уважительного и дружелюбного отношения между всеми участниками образовательного процесса», - подчеркнул он.

В Псковской области большое внимание уделяется борьбе с буллингом. Регулярно проводятся консультации и обучение для учителей по выявлению и предотвращению случаев буллинга, а также по развитию навыков работы с конфликтными ситуациями и построению позитивного взаимодействия в классе. Учителя получают доступ к методикам и инструментам, помогающим эффективно реагировать на проявления буллинга.

«Благодаря такому комплексному подходу в образовательных учреждениях Псковской области удается снизить проявления буллинга и создать поддерживающую атмосферу, где каждый ученик может чувствовать себя защищенным. Вместе с тем, призываю вас быть очень внимательными к своим детям и к самим себе», - заключил Андрей Ермаков.