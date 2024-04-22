Общество

«Управление недвижимостью» в Псковской области сделали бюджетным учреждением

Государственное предприятие «Управление недвижимостью» в Псковской области преобразовали в государственное бюджетное учреждение с таким же названием. Соответствующее решение депутаты Псковского областного Собрания приняли в ходе очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Авторы законопроекта отмечают, что федеральный закон обязывает до 1 января 2025 года ликвидировать или реорганизовать государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность на конкурентных товарных рынках.

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Реорганизация не потребует дополнительных бюджетных средств. Как и ранее, учреждение планирует осуществлять деятельность за счёт доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества и возмещения затрат по содержанию и обслуживанию недвижимого имущества, предоставленного в безвозмездное пользование.

Депутаты дали согласие на создание государственного бюджетного учреждения «Управление недвижимостью».