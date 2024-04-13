Общество

Есть ли будущее у муниципальных и госпредприятий, ответили в Псковском УФАС

О будущем, которое ждёт государственные и муниципальные унитарные предприятия, рассказали псковские специалисты УФАС на пресс-конференции 17 апреля. По оценке специалистов, таких предприятий 104. Речь идет про те, которые находятся в условиях конкуренции подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно утвержденным планам-графикам, всего в Псковской области 104 государственных и муниципальных унитарных предприятия, из них:

39 предприятий (естественные монополии) подлежат сохранению;

по 16 предприятиям принято решение о ликвидации;

8 предприятий находятся в стадии банкротства;

по 41 предприятию принято решение о преобразовании (в хозсубъекты, учреждения).

Эксперты отметили, что законом о защите конкуренции предусмотрен запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках, если они не попадают в установленный законодательством перечень исключений. В данном случае разрешена деятельность унитарных предприятий в определенной сфере (например закон об обороте наркотических средств где имеется прямая норма о том, что данную деятельность осуществляет унитарное предприятие либо учреждение). Также допустимы случаи, когда деятельность унитарного предприятия направлена на обеспечение деятельности ФОИВ для нужд обороны и безопасности. Не коснется нововведение и тех, кто работает в сферах естественных монополий (водоснабжение и водоотведение, передача тепловой и электрической энергии, транспортировка газа по трубопроводам, железнодорожные перевозки и т. д.); в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей; в области обращения с радиоактивными отходами.

Также необходимо отметить, что унитарное предприятие не может быть создано, путем преобразования организаций иных организационно-правовых форм. То есть не только создание вновь существующей организации не допускается, но и преобразование существующих.

Добавим, правительством Псковской области ежемесячно предоставляются отчеты об исполнении контрольных точек, указанных в планах – графиках, в ФАС России, а ФАС России предоставляет доклад в правительство Псковской области.

Унитарное предприятие, которое создано или виды деятельности которого изменены с нарушением запрета, подлежит ликвидации на основании предписания антимонопольного органа, либо в судебном порядке по иску антимонопольного органа о ликвидации унитарного предприятия.