Общество

Аттестующие иностранцев вузы расторгли договоры с частными партнерами

Все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены по русскому языку для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами, сообщило Минобрнауки РФ. 18 апреля глава ведомства Валерий Фальков поручил отстранить коммерческие структуры от проведения экзаменов для иностранцев.

«Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен. Теперь экзамены для иностранных граждан будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Площадки для этого появятся во всех регионах. Уполномоченные университеты завершают оформление соответствующих соглашений»,— говорится в сообщении Минобрнауки.

Проводить экзамен по русскому языку как иностранному в РФ имеют право девять университетов, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы. Валерий Фальков на заседании 18 апреля заявил, что необходимо тщательнее контролировать проведение экзамена университетами на базе их организаций-партнеров, пишет «Коммерсантъ».

В связи с этим до 1 мая Фальков поручил исключить коммерческих партнеров из процедуры проведения экзамена. Теперь они также не смогут оформлять и выдавать сертификаты о знании русского языка для иностранцев. За проведение подобных экзаменов в регионах будет отвечать один местный университет.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения российским вузам о недопустимости нарушения требований к проведению экзаменов по русскому языку для мигрантов. В числе учебных заведений – ПсковГУ.