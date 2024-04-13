Общество

ПсковГУ выписали предостережение из-за экзамена по русскому языку для мигрантов

Рособрнадзор направил в пять вузов России предостережения о недопустимости нарушения требований к проведению экзаменов по русскому языку для мигрантов. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора. В числе учебных заведений – РУДН, СПбГУ, Институт русского языка имени А. С. Пушкина, РГПУ имени А. И. Герцена и ПсковГУ.

«Пяти вузам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата», - говорится в тексте документа.

Кроме того, о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения полноты, достоверности и актуальности сведений, вносимых организациями в Федеральный реестр документов об образовании объявили еще 15 университетам страны, пишет «МК в Пскове».

Согласно закону «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предостережение объявляется «в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».