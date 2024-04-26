Общество

Николай Козловский: Скорая помощь – важнейшая составляющая сферы здравоохранения

Сотрудников и ветеранов скорой медицинской помощи с профессиональным праздником поздравил глава Великих Лук Николай Козловский.

«Служба скорой медицинской помощи – это важнейшая составляющая сферы здравоохранения, от оперативности и качества работы которой напрямую зависит здоровье и жизнь человека. Сотрудники скорой медицинской помощи всегда на посту, они несут свою сложную, благородную и ответственную службу в выходные и праздники, в любую погоду и время суток. Вы всегда первыми оказываете помощь людям, здоровью которых, а порой и жизни, угрожает опасность. Именно от вашей компетентности, ответственности, внимательности и самообладания, умения действовать быстро и оперативно принимать решения зависит спасение человеческих жизней», - написал Николай Козловский в своем Telegram-канале.

В службе скорой помощи трудятся только настоящие профессионалы, самоотверженные и преданные избранному делу люди, неравнодушные, милосердные, отзывчивые, подчеркнул глава города Великие Луки.

«На счету каждого из вас тысячи спасённых жизней, ваша способность оказывать эффективную экстренную помощь в самых сложных условиях и готовность работать с полной самоотдачей заслуживают самого глубокого уважения. Выражаю вам искреннюю признательность за ваш благородный, самоотверженный труд, высокую работоспособность и верность профессиональному долгу. Благодарю ветеранов службы скорой помощи за большой вклад в развитие системы здравоохранения нашего города. От всей души желаю всем сотрудникам скорой медицинской помощи крепкого здоровья, сил и энергии для осуществления намеченных планов, новых профессиональных достижений, благополучия и счастья! Добра вам и согласия в семьях!» - заключил Николай Козловский.