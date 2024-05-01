Общество

Умер продюсер легендарных групп «Кино», «Алиса» и «Аквариум» Андрей Тропилло

Советский и российский музыкальный продюсер Андрей Тропилло умер в возрасте 73 лет, сообщила ТАСС его дочь Полина Тропилло.

«[Информация о его смерти] соответствует [действительности]», - сказала она, отметив, что об этой ей сообщили в Финляндии, где последние годы проживал Андрей Тропилло. «Я узнала от того, кто жил рядом с ним», - сказала она.

По словам дочери продюсера, прощание и похороны Тропилло в России «вряд ли возможны». «Прощание возможно, только если привезем тело, а тело мы вряд ли привезем при данных политических обстоятельствах. Скорее всего, все будет сделано в Финляндии», - отметила она.

Тропилло родился 21 марта 1951 года в Ленинграде. Он известен как музыкальный издатель и звукорежиссер, внесший существенный вклад в становление и развитие русского рока, поскольку оказывал поддержку многим музыкантам на базе кружка звукозаписи в городском Доме юного техника.

В конце 1970-х и начале 1980-х Тропилло записал в своей неофициальной студии «Антроп» альбомы групп «Аквариум», «Алиса», «Зоопарк», «Кино», «Ноль», «Странные игры», «Телевизор», а также организовал их концерты. Иногда он участвовал в записи альбомов как музыкант и бэк-вокалист. В конце 1980-х Тропилло был выбран директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия», после чего дал возможность записать дебютные альбомы практически всем рок-группам города.

На рубеже 90-х годов лейбл «Антроп», неофициально существовавший с 1979 года, приобрел официальный статус. Тропилло выпускал на нем классические альбомы западных рок-групп (The Beatles, Led Zeppelin, Sonic Youth и других). В 1990-х годах Тропилло наладил выпуск аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.