Общество

Какими будут пасхальные выходные в Псковской области, рассказала синоптик

О погоде на предстоящие праздники в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«До конца этой недели и на Пасху мы ожидаем сохранения такой погоды, которую наблюдаем сейчас - достаточно комфортную. Дневные температуры ожидаются от +12 до +17 градусов. В отдельных районах возможен прогрев до +20. Преимущественно без осадков. В отдельных районах возможен небольшой дождик. Сильный ветер мы не прогнозируем. Ночные температуры + 2...+7», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что в отдельные ночи в регионе может похолодать до - 2...-3 градусов.