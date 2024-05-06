Общество

Дмитрий Иванов покинул пост руководителя комитета юстиции Псковской области

Дмитрий Иванов покинул пост председателя комитета юстиции Псковской области, который он занимал с июля 2023 года - после ухода с должности руководителя Сергея Шерстобитова. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Ранее Дмитрий Иванов занимал должность первого заместителя председателя комитета юстиции.

Напомним, в апреле 2024 года комитет Дмитрия Иванова ответил фактически отказом на запрос от СМИ о числе псковичей, желающих вступить в брак в красивую дату (24.04.2024). При этом в подчинении регионального комитета юстиции находятся местные ЗАГСы.