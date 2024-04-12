Политика

Рейтингомер: решающие моменты, или молчание — не золото

Категорически приветствую! С вами вновь господин Рейтингомер с еженедельной раздачей оценок за успехи и провалы псковским политикам, общественникам, предпринимателям и прочим публичным персонам. Напомним, г-н Рейтингомер, конечно, субъективен в своих оценках, но отнюдь не предвзят и при расстановке плюсов и минусов исходит исключительно из публичного эффекта действий (или бездействий) тех или иных персон. Итак, кто на минувшей неделе потерпел фиаско, кто ославился сомнительными профессиональными навыками или потерпел неудачу в аппаратной борьбе, а кто, напротив, может записать себе в актив очередные достижения? Давайте разбирать!

Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Поехали!

-5 Елена Тимашова

Руководитель управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова получает в этот раз самый большой минус за публичный провал с продвижением муниципальной реформы в неуступчивом Гдовском районе. Реформа, в рамках которой в прошлом году 8 районов Псковщины уже преобразовали в муниципальные округа (ликвидировав волости и прямые выборы главы муниципалитета), а в этом году собирались преобразовать ещё 6, в том числе Гдовский, натолкнулась на севере региона на решительный отпор активной части населения. Там, напомню, в ходе публичных слушаний в 7 из 8 волостей пришедшие на обсуждения жители высказались против перемен — и этому не смогли помешать ни информационная кампания в СМИ, ни вип-десант из областных депутатов вкупе с г-й Тимашовой. Конечно, формально остается ещё этап общерайонных публичных слушаний 23 апреля, но публичный флёр у такого сплоченного оппонирований инициативам областного правительства уже никуда не денется. Проще говоря, г-жа Тимашова дала оппозицию шанс радостно «сплясать джигу» в эти выходные. Конечно, во всей этой истории отрицательная оценка формальному «исполнителю» — руководителю профильного управления — скорее «по статусу», а не персональная: всё-таки во всех этих процессах Елена Тимашова была не единственным распорядителем, да и за медийную и политическую составляющую разъяснительной кампании, не сумевшей донести до местных жителей возможные плюсы реформы, не одна эта чиновница отвечала, но результат — неудовлетворительный для власти.

-4 Виталий Соловьев

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев получает откровенно отрицательную оценку за неумение эффективно работать в кризисных ситуациях, итогом стало обращение местных жителей к губернатору, с просьбой прислать в район административный десант областных чиновников, «на помощь местной администрации, как делали в прошлом году в Великих Луках».

Напомним, 1 апреля в Новосокольниках случилась коммунальная авария на изношенном магистральном водопроводе. Вскоре администрация муниципалитета туманно и без подробностей сообщила, что из-за «непредвиденных обстоятельств» 12 апреля вода будет отключена во всем городе для устранения протечки. А на вопросы граждан про подвоз воды официальный аккаунт района в соцсетях посылал людей в магазины или к неким волонтерам. Вишенкой на торте было то, что пост администрации об аварии в соцсети почему-то был проиллюстрирован скриншотом выпуска теленовостей ГТРК «Тамбов», а не фотографией реальной аварии в Новосокольниках.

-3 Наталья Ильина

Псковский государственный университет, возглавляемый Натальей Ильиной, вновь промелькнул в сводке негативных новостей: после череды миграционных скандалов Рособрнадзор направил в 5 вузов страны, в том числе псковский, предостережения о недопустимости нарушения требований к проведению экзаменов по русскому языку для мигрантов.

Конечно, можно было бы сказать, что речь о формальной реакции федерального надзорного ведомства на скандалы, но тут надо учитывать, что вузов, имеющих официальную аккредитацию на проведение подобных экзаменов для приезжих, в стране больше — а предупредили-то конкретно 5, в том числе и ПсковГУ.

-2 Дмитрий Иванов

Руководитель Комитета юстиции Псковской области Дмитрий Иванов свой «неуд» заработал буквально на пустом месте — то ли из вредности, то ли из-за так и не изжитой бюрократической привычки скрывать и молчать. Дело в том, что на позитивный запрос от СМИ о числе псковичей желающих вступить в брак в красивую дату (24.04.2024) ведомство г-на Иванова отозвалось фактически отказом, форменной отпиской. Дескать, сведения эти содержатся в электронной базе, оператором которой является налоговая, поэтому мы вам ничего не скажем (даром, что комитет сам-то нет-нет да публикует соответствующие данные у себя в соцсетях!).

Что напугало в запросе г-на Иванова, какую секретную информацион он решил скрыть от общественности — непонятно.

В общем, вместо того, чтобы популяризировать браки и рассказывать об этом на каждом шагу в Год семьи, комитет юстиции, ведающий ЗАГСами, которые эти самые браки регистрируют, включил «режим полкана». Чем, кстати, лишний раз дезавуировал все публичные усилия губернатора, который не раз призывал чиновников не заниматься отписками.

-1 Игорь Романов

Экс-председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов совершенно пропал из общественно-политической повестки на фоне процесса объединения «Партии роста» и «Новых людей» — а ведь ещё пару месяцев назад ходили разговоры о том, что именно он может возглавить руководящий орган объединенной партии в Псковской области. В решительный момент такая пропажа может сигнализировать о некоторых трудностях на этом пути г-на Романова, прежде весьма активно использовавшего любой инфоповод, чтобы «засветиться».

0 Александр Киселёв

Момент истины наступает для руководителя регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области — компании «Экопром» (ГК «Мехуборка») — Александра Киселёва. Спустя всего несколько месяцев после новогоднего кризиса с переполненными контейнерными площадками и кадрами очередей мусоровозов, которые неспешно пропускают на мусоросортировочный комплекс из-за спора о долгах между «хозяйствующими субъектами», ситуация повторяется. И удастся ли регоператору урегулировать нынешний кризис, станет понятно по результатам парламентского часа на сессии областного Собрания 23 апреля.

+1 Виктор Швырев

Управление ФСБ по Псковской области на прошедшей неделе отчиталось об успешном пресечении в Невельском районе канала незаконной миграции. На фоне нынешней неспокойной обстановки новость о том, что граница Псковской области под надежным контролем, лишней не будет и приносит руководителю псковского УФСБ Виктору Швыреву заслуженный «плюс».

+2 Андрей Ермаков

В пику упомянутой ранее истории с г-м Ивановым из комитета юстиции были на минувшей неделе и позитивные примеры грамотного и оперативного реагирования чиновников на вопросы и проблемы, представляющие предмет общественного интереса. Руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков быстро и четко отреагировал на разлетевшееся по соцсетям видео об издевательствах школьников над, судя по описанию, имеющим некое ментальное заболевание одноклассником. В подписи к видео было указано, что дело происходит в Пскове, но г-н Ермаков поспешил сообщить, что речь про другой регион, однако не стал этим ограничиваться, а воспользовался поводом и высказался по важнейшей проблеме школьного булинга и воспитания детей. Отмечаем правильный пример коммуникации власти и общества, продемонстрированный г-м Ермаковым.

+3 Светлана Мельникова

Руководитель Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова заработала очередной «плюс» по совокупности сразу нескольких позитивных новостей. Во-первых, музей организовал две масштабных выставки («Пушкин и театр» и «Красота старины»), во-вторых, стал площадкой для проведения круглого стола местного отделения Российского военно-исторического общества, который посетил экс-министр культуры, а теперь помощник президента РФ и руководитель РВИО Владимир Мединский. Наконец, г-жа Мельниква презентовала культурные проекты Псковского музея на Балтийском форуме.

+4 Павел Михайлов

Псковский природоохранный межрайонный прокурор заработал высокую оценку за оперативную и содержательную реакцию на сигналы граждан и публикацию ПЛН о безобразиях, творящихся в Корытовском лесу, где проводились массовые вырубки. По требованию прокурора по указанным в публикации СМИ фактам было возбуждено уголовное дело.

+5 Александр Борисов

Максимальную оценку в этот раз получает заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, руководитель псковского отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов, который на прошедшей неделе организовал масштабные мероприятия, связанные с годовщиной Ледового побоища и приуроченному к ним визиту в регион Владимира Мединского. Последний дал высокую оценку работе регионального отделения РВИО, возглавляемого г-м Борисовым.