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Президент внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Президент Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», — написал он.

Сразу после инаугурации Путина кабинет министров во главе с Мишустиным сложил полномочия. Кандидатуру председателя правительства утвердят на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы.

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Володин пояснил, что кандидат в премьеры сперва выступит с докладом, затем ответит на вопросы депутатов, а после этого состоится голосование.

«Нам важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным: в демографической политике; повышение благополучия людей; поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики; укрепление технологического суверенитета; развитие экономики и регионов; повышение обороноспособности нашей страны», — добавил спикер.

Пленарное заседание начнется в 14:00.

По закону президент назначает главу правительства после того, как его кандидатуру утвердит Госдума. Новый премьер-министр в течение недели должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД). Если депутаты одобрят, президент обязан утвердить все назначения. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должности сам президент после консультаций с Советом Федерации, пишет РИА Новости.

В январе 2020 года Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина — на тот момент руководителя Федеральной налоговой службы. Впервые в истории нижней палаты ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 проголосовали за, 41 воздержался.

Новое правительство, сформированное 21 января, практически сразу столкнулось с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Кабмину удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.

В 2022-м, после начала СВО, на Россию наложили санкции, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как неоднократно отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом. Экономика России, по его словам, укрепляется, в отличие от недружественных стран. С 2020 по 2022 год ВВП вырос на 4,7 процента, в прошлом году — более чем на три процента.

В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабинету Мишустина: 58 процентов оценили его работу положительно. У премьер-министра личный рейтинг еще выше — 60 процентов одобрения.