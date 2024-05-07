Политика

Правительство России сложило полномочия

Кабинет министров после инаугурации главы государства сложил полномочия, сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России. Правительство, следуя нормам Конституции и федерального конституционного закона, сложило свои полномочия перед вновь избранным Президентом России. Распоряжение об этом подписано», - говорится в сообщении.

Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя правительства. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры Государственной Думой.

Не позднее недельного срока после своего назначения председатель правительства представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.