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Общество

Магнитная буря высшего уровня может произойти на Земле впервые за 20 лет

10.05.2024 12:19|ПсковКомментариев: 0

Впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего, пятого уровня, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый, еще более крупный объект, который, по расчетам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью», — сказал он.

По его словам, на пике уровень бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность, что он достигнет уровня G5 впервые с 2005 года, пишет РИА Новости

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

За минувшие двое суток на Солнце произошло шесть вспышек высшего балла X. Сейчас уровень вспышечной активности составляет около 9.8 по десятибалльной шкале. В ближайшие двое-трое суток взрывная энергия пойдет на убыль. Геомагнитные бури разной степени силы могут продолжаться на Земле вплоть до конца недели, подчеркнул Богачев.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

Теги: #магнитная буря
Источник: Псковская Лента Новостей
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