Общество

Псковичи участвуют в Первом Всероссийском свадебном фестивале

В воскресенье, 12 мая, в Москве на выставке «Россия» стартовал Первый Всероссийский свадебный фестиваль.

Фото: russia.ru

Открытие форума ознаменовалось самой массовой свадебной церемонией: одновременно друг другу сказали «да» более 150 пар со всей страны.

В сопровождении цыганского музыкального ансамбля, гармонистов, аниматоров и цирковых артистов прошли массовым шествием от арки главного входа ВДНХ до главной уличной сцены выставки «Россия», где и состоялось главное событие в их жизни — торжественная церемония бракосочетания.

Как отмечают организаторы мероприятия, на целую неделю с 13 по 19 мая выставка «Россия» превратится в фестивальное пространство, на площадках которого будут заключаться браки, проводиться театрализованные шествия, мастер-классы, концерты и представления.

Каждый день Всероссийского свадебного фестиваля, начиная с 13 мая, будет посвящен одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру. Интересная и насыщенная программа покажет гостям выставки «Россия», что традиции могут быть современными и актуальными, продемонстрирует, насколько разнообразна и неповторима культура в разных регионах страны.

Напомним, в числе участников фестиваля — Александр Неронов и Ольга Лежнина из Пскова. Жених и невеста познакомились более 10 лет назад на работе. Деловые отношения быстро переросли в романтические. Несмотря на то, что пара вместе уже много лет, к пониманию того, что они готовы скрепить свой союз узами брака молодые люди пришли только в этом году. На решение Александра сделать Ольге предложение отчасти повлияло и то обстоятельство, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.