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О свадебных традициях Псковщины рассказывает стенд региона на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» в воскресенье, 12 мая, стартовал первый Всероссийский свадебный фестиваль. Каждый регион сегодня демонстрирует в столице свои свадебные обычаи и традиции, наряды и украшения. Псковская область — не исключение. На региональном стенде воссоздана атмосфера предсвадебных сборов в старинных псковских традициях. Для благословения молодых подготовлены святые образа, рушник и свечи.

Собран сундук с приданным невесты. В нем домотканные половики, рубахи, полотенца, платки, скатерти с набивным рисунком и пояса. Здесь же стоят бердо, веретено и прялка, у которых девушка долгие месяцы готовилась к замужеству.

На видном месте комнаты — подарки новым родственникам. Традиционно это пояса. Жених, принимая в семью молодую невесту, демонстрирует свою состоятельность: его «добро» составляют посуда, плотницкий инструмент, гармонь и т. д.

Отдельное внимание нарядам молодых.

В Псковской губернии прошлых столетий у невесты это традиционно вышитая рубаха, сарафан и кокошник. В подобные наряды, сшитые также по старинным образцам, сегодня облачились жених Александр и невеста Ольга из Пскова, заключившие брак на выставке «Россия» вместе с еще 150 парами со всей страны.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, в рамках Всероссийского свадебного фестиваля на стенде пройдут беседы со священником Псково-Печерского монастыря о важности венчания и сохранения брака. Кроме того, на площадке будут организованы мастер-классы по созданию цветочных композиций и украшению венчальных свечей, а также интерактивные игры и викторины. Также посетителям псковского стенда доступны интерактивные площадки, которые знакомят гостей с достопримечательностями региона, богатством его культурного наследия и инвестиционной привлекательностью.

Отметим, Всероссийский свадебный фестиваль проходит в России впервые. До 19 мая на Выставке поженятся пары из всех федеральных округов страны, а также пройдут тематические дни, посвященные этапам свадебного обряда, различным обычаям. Каждый из них будет связан с традициями регионов и народов России.

Вторая псковская пара сыграет свадьбу на выставке «Россия» 18 мая в рамках межрегиональной церемонии Северо-Западного федерального округа. Все это время на региональном стенде выставки «Россия» работает экспозиция, демонстрирующая псковские свадебные традиции.