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Общество

Влюбленные из Пскова поженились на Всероссийском свадебном фестивале

12.05.2024 18:45|ПсковКомментариев: 0

Более 150 пар вступили в семейный союз и отпраздновали свадьбу вместе с посетителями выставки-форума «Россия». Торжественная церемония прошла в воскресенье, 12 мая, в день открытия первого Всероссийского свадебного фестиваля. Среди счастливых пар, ставших сегодня мужем и женой, — Александр и Ольга из Пскова. Молодожены приняли участие в церемонии бракосочетания в фольклорных нарядах, которые отражают старинные свадебные традиции Псковской губернии.

Невеста одета в праздничную рубаху и распашной косоклинный сарафан, украшенный кружевом и бантами. Голову невесты покрывают жемчужный шишак и фата. На шее — множественные ряды жемчужных нитей.

Образ жениха - это праздничная льняная косоворотка с вышитым поясом, жилетка, порты и полушерстяной картуз.

Псковская пара стала гармоничной частью массовой многонациональной церемонии, в которой жители разных регионов России сумели показать красоту и разнообразие свадебных традиций своих народов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В рамках насыщенной программы более 150 пар молодых прошли по территории ВДНХ в свадебном шествии в сопровождении артистов, цыганского музыкального ансамбля, гармонистов и циркачей. После церемонии бракосочетания счастливые молодожены закружились в своем первом свадебном танце. Затем каждой новоиспеченной семье была передана частица огня Всероссийского семейного очага, зажженного здесь же во время открытия Года семьи. Завершился праздник концертом с участием известных эстрадных исполнителей.

«Мы рады сегодня представлять Псковскую область на Всероссийском свадебном фестивале и быть частью такого красивого торжества. Счастливы, что стали мужем и женой, и что это произошло в такой атмосфере. Символично, что это случилось в Год семьи. Мы верим, пары, поженившиеся на Красную горку, — самые счастливые и проживут в радости всю жизнь», — отметили молодожены после бракосочетания.

Александр и Ольга пожелали всем новоиспеченным семьям благополучия и взаимопонимания.

Отметим, Всероссийский свадебный фестиваль проходит в России впервые. До 19 мая на Выставке поженятся пары из всех федеральных округов страны, а также пройдут тематические дни, посвященные этапам свадебного обряда, различным обычаям. Каждый из них будет связан с традициями регионов и народов России.

Вторая псковская пара сыграет свадьбу на выставке «Россия» 18 мая в рамках межрегиональной церемонии Северо-Западного федерального округа. Все это время на региональном стенде выставки «Россия» работает экспозиция, демонстрирующая псковские свадебные традиции.

Источник: Псковская Лента Новостей
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