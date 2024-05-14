Общество

Ученые назвали неочевидный фактор ожирения у детей

Исследование, проведенное учеными из университета Минью в Португалии, выявило связь между использованием мобильных устройств и телевизора во время еды у детей и набором избыточного веса. Результаты исследования были представлены на Европейском конгрессе по ожирению (ECO).

Ученые изучили пищевые привычки 735 детей в возрасте от шести до десяти лет. Они опросили каждого ребенка о том, какие продукты они употребляли за последние сутки, и спросили у родителей, разрешали ли они своим детям пользоваться мобильными устройствами или смотреть телевизор во время завтрака, обеда и ужина, пишет RuNews24.

Результаты исследования показали, что у детей, которым разрешалось пользоваться гаджетами и смотреть телевизор во время еды, вероятность набрать избыточный вес была на 15% выше, чем у детей, которые принимали пищу без отвлечений на экраны.

Ученые считают, что постоянное внимание к мобильным устройствам во время еды мешает детям ощутить чувство сытости, что ведет к частым перееданиям и набору лишних килограммов в долгосрочной перспективе.