Общество

Михаил Ведерников вручил Армену Мнацаканяну Медаль Княгини Ольги

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил помощнику псковского сенатора Андрея Турчака, вице-спикеру Псковского областного Собрания депутатов, руководителю фракции «Единая Россия» Армену Мнацаканяну Медаль Княгини Ольги.

«Неожиданно и приятно! Губернатор Михаил Ведерников, поздравляя меня с личным праздником, вручил Медаль Княгини Ольги. Думаю, у каждого жителя Псковской земли Святая равноапостольная великая княгиня Ольга вызывает особые чувства. Получить награду Её имени почётно и дорого сердцу. Уважаемый Михаил Юрьевич! Сердечно благодарю за высокую оценку моего скромного труда! Коллеги, соратники, однопартийцы, друзья – спасибо за нашу совместную работу!» – написал Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Медалью княгини Ольги награждают граждан РФ за особый вклад в развитие экономики, науки, медицины, образования, спорта и других общественно значимых сфер деятельности на территории Псковской области.