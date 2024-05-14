Общество

Вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян отмечает 60-летие

Помощник псковского сенатора Андрея Турчака, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян отмечает 60-летие сегодня, 14 мая. С поздравлениями к юбиляру обратился депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Армен Мнацаканян

«Уважаемый Армен Липаритович! Вы – один из самых авторитетных и деятельных парламентариев в областном Собрании депутатов, человек, которого особенно любят жители всего региона, к которому всегда обращаются за советом. Однозначно, вы – тот человек, перед которым нет никаких преград. Вы умеете работать по четко выстроенному плану и делаете все возможное, а порою и невозможное для решения вопросов обратившихся к вам людей», - отметил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Парламентарий поблагодарил Армена Мнацаканяна за поддержку регионального отделения партии «Единая Россия», за профессионализм и открытость. «От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, большого счастья и исполнения всего задуманного! Пусть все добрые дела, которые вы делаете для жителей нашего региона, обязательно вернутся вам стократно! С юбилеем!» - резюмировал Александр Козловский.

Армен Мнацаканян родился 14 мая 1964 года в городе Ереван Армянской ССР.

Образование

В 1986 году окончил Псковский ордена государственный педагогический институт имени С. М. Кирова.

В 1997 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Кандидат экономических наук (2002).

Трудовая деятельность

1988-1993 – заместитель директора, директор Исской средней школы (Пушкиногорский район).

1993-1996 – начальник управления образования Пушкиногорского района.

1996-2005 – старший научный сотрудник, начальник отдела музейного маркетинга, заместитель директора Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

2005-2007 – руководитель администрации генерального директора ЗАО «Международная энергетическая корпорация».

2007-2008 – первый заместитель директора по экономике и развитию Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2008 – помощник заместителя губернатора Псковской области.

2008-2019 - начальник отдела, заместитель начальника, начальник главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области (комитета по социальной защите Псковской области).

С 2019 по настоящее время – помощник сенатора РФ Андрея Турчака.

19 сентября 2021 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9 (Новоржевский район, Островский район, Пушкиногорский район). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 46,11% избирателей, принявших участие в выборах. На первой сессии 30 сентября 2021 года избран заместителем председателя областного Собрания депутатов. Является руководителем фракции «Единая Россия».