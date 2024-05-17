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Общество

Губернатор наградил наиболее активные ТОСы Псковской области

17.05.2024 12:53|ПсковКомментариев: 0

Три наиболее отличившихся территориальных общественных самоуправления Псковской области наградили почетными грамотами губернатора Псковской области. Награждение состоялось в здании правительства области сегодня, 17 мая - в преддверии празднования Дня территориального общественного самоуправления в Российской Федерации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Псковской области вручил почетные грамоты председателю территориального общественного самоуправления «Подкова» муниципального образования «Переслегинская волость» Великолукского района Надежде Аввакуменковой, председателю территориального общественного самоуправления «Светлый путь» муниципального образования «Церковищенская волость» Усвятского района Ирине Васильевой, председателю территориального общественного самоуправления «Возрождение» муниципального образования «Лядская волость» Плюсского района Сергею Иванову.

Также на мероприятии были вручены благодарственные письма правительства Псковской области и дипломы победителей и призеров регионального конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». 

Теги: #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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