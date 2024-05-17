Общество

Михаил Ведерников: ТОС - эффективный и востребованный формат

Более 140 тысяч человек объединяет территориальное местное самоуправление (ТОС) в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на торжественном мероприятии 17 мая – в преддверии празднования Дня территориального общественного самоуправления в Российской Федерации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я искренне рад приветствовать всех на нашей традиционной встрече в преддверии Дня территориального самоуправления. Эту дату мы с вами отмечаем уже третий год подряд и каждый раз с удовольствием говорим о новых достижениях в этой сфере. Сегодня в Псковской области действует уже 650 ТОСов, в которых участвует более 140 тысяч человек. Для примера, в конце 2023 года работало 582. Люди видят, что формат, действительно, эффективный, востребованный, видят результаты, и что результаты реально помогают привлекать финансирование. Это самый понятный и доступный инструмент, который объединяет усилия всех активных жителей для решения проблем и вопросов местного значения», - сказал губернатор региона.

На данный момент благодаря ТОСам удалось поставить 52 спортивные и детские площадки, благоустроенно 34 общественные территории, модернизировано 16 объектов водоснабжения и водоотведения, отремонтировано 13 домов культуры, приведены в порядок 7 воинских захоронений, осветили 9 территорий.