Общество

Ботанический сад планируют благоустроить в Пскове до 2030 года

Благоустройство Ботанического сада планируют провести в Пскове в 2025-2030 годах. Об этом сообщили в администрации Пскова в ответ на комментарий женщины на странице губернатора Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Богданов / yandex.ru/maps

«По Ботаническому пройдите со стороны Кузнецкой, вот где яма на яме», - указала псковичка.

В администрации Пскова ответили, что реконструкция и благоустройство Ботанического сада будут выполнены в перспективный период при выделении денежных средств. Приблизительные сроки - 2025-2030 годы.