Общество

Школьникам посоветовали отказаться от любых диет при подготовке к ЕГЭ

Школьник в период сдачи ЕГЭ должен отказаться от любых диет и включить в рацион сыр, творог, фрукты и горький шоколад, рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.

«Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями. - Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты», - отметил Асанов.

По словам врача, школьнику стоит исключить из рациона газировку, фастфуд и чипсы - они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, это приводит к ухудшению концентрации внимания, пишет РИА Новости.

Завтрак перед ЕГЭ важно сделать максимально полноценным, дающим силы и энергию на долгое время. Он должен включать медленные углеводы (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемый белок (яйцо, творог, сыр), а также жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба).

«Перед экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет, печенья. Они обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил», - отметил терапевт.

Для перекуса, который разрешено делать во время сдачи ЕГЭ, подойдут натуральный йогурт, фрукты, немного горького шоколада, бутерброд с сыром, орехи, хлебцы. Также важно пить достаточное количество жидкости, лучше всего - обычной воды.

Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.

Ранее сообщалось, что мошенники в социальных сетях стали выдавать себя за представителей приёмных комиссий вузов. Помимо этого, злоумышленники предлагают выпускникам купить ответы на Единый государственный экзамен.