Общество

Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустил совместный проект помощи тяжелобольным детям

Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустил совместный проект помощи тяжелобольным детям «Помоги детям!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

На сегодняшний день открыт сбор помощи 11-летней Дарине Изиляевой. Девочка уже пять лет борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. За это время она перенесла несколько курсов высокодозной химиотерапии и две пересадки костного мозга. Лечение дало результат, но болезнь снова прогрессирует. И теперь вся надежда на новое лекарство, которое, по мнению врачей, поможет спасти ребёнка. Но необходимый препарат стоит очень дорого - почти три миллиона рублей. Родители в отчаянии - у многодетной семьи таких денег нет.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Все 5 лет, что девочка болеет, семья живёт как будто в другой реальности. Больница – второй дом. Осмотр врача – ежедневный и обязательный ритуал. До своих шести Дарина о такой жизни ничего не знала. Пышущая здоровьем девочка собиралась пойти в первый класс. Но внезапно поднялась температура, которую не могли сбить. Диагноз звучал как страшный приговор. Острый лимфобластный лейкоз. Рак крови.

Тяжелейшее лечение шло больше года. Врачи провели трансплантацию костного мозга. Она помогла. Дарина вернулась к обычной жизни. Но через год случился рецидив. Снова курс высокодозной химиотерапии. Девочку выходили с трудом. Назначили ещё одну пересадку. Но не прошло и трёх месяцев, как болезнь вернулась и стала ещё злее и опаснее. Дарина вновь оказалась вдали от семьи, между жизнью и смертью.

«У Дарины есть поломка генетическая, которая ухудшает ответ на терапию. Есть специальные препараты, которые могут воздействовать на такие лейкозы. Требуется препарат, который будет воздействовать на эту мутацию», - пояснила Светлана Разумова, врач - детский онколог НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой.

Если опоздать и вовремя не начать лечение, которое требуется уже сейчас, спасти Дарину будет невозможно. Без срочной терапии острый лимфобластный лейкоз будет набирать силу. А Дарина – слабеть с каждым днем. Лекарство нужно незамедлительно. Вот только стоит оно баснословных денег – почти три миллиона рублей. Для многодетной семьи