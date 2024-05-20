Общество

Двух медвежат нашли в Гдовском районе

Двух медвежат обнаружили на территории Гдовского района. Об этом сообщается в группе «Гдовское лесничество» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Центр спасения медвежат-сирот / «ВКонтакте»

Медвежат отловили работники охотхозяйства «Зеленый лес» и успешно переправили в Центр спасения медвежат-сирот для реабилитации и последующего выпуска в естественную среду обитания на территории Псковской области.

Видео: Гдовское лесничество / «ВКонтакте»

«Очень беглый осмотр показал, что, вроде, это мальчишки. Сделать это более детально медвежата нам не позволили в силу своего дикого нрава, ведь, несмотря на свой малый размер и возраст, они – дикие животные, и взять их в руки и спокойно осмотреть практически невозможно, а оснований для обездвиживания и более серьезных исследований не было. По своим размерам медвежата меньше даже Нафани, весят 3,5 – 4 кг. Но при этом мохнатые горошинки очень активны и у них хороший аппетит!» - рассказали в центре.