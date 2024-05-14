Общество

Исхудавшего медвежонка-сироту спасли в Псковской области

Медвежонка, который остался без матери, спасли в Псковской области. Об этом сообщается в группе тверского Центра спасения медвежат-сирот в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Центр спасения медвежат-сирот / «ВКонтакте»

«Предыстория медвежонка такова: в течение двух дней его видели на обочине дороги. Когда стало понятно, что медведицы рядом нет, а медвежонок очень ослаб, его забрали», - рассказали в центре.

Специалисты комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области быстро оформили все необходимые документы для транспортировки и передачи медвежонка, что позволило сразу забрать его и начать выхаживать.

«Медвежонок достаточно крупный, но при этом худой. Медвежий малыш провел минимум месяц с медведицей после выхода из берлоги, поэтому он очень активно проявляет свой дикий норов, как всякое дикое животное: бросается и пытается укусить», - заметили в центре.

По прибытию с медвежонка сняли клещей и дали ему высококалорийную молочную смесь, необходимую для восстановления сил.

«К сожалению, пока медвежонок ест плохо. Будем пытаться откармливать и надеяться, что в ближайшее время медвежий парнишка начнет выправляться», - добавили в центре.

Напомним, в октябре 2023 года в охранной зоне Полистовского заповедника в Бежаницком районе выпустили двух молодых медведиц – Фасолинку и Горошинку. Сестры – выпускницы тверского Центра-спасения медвежат-сирот.