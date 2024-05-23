Общество

Часть россиян получит двойную пенсию в июне

В июне россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получат повышенную пенсию, пишет «Парламентская газета».

«Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — говорится в статье.

Издание указало, что прибавка будет назначена с даты рождения, но выплаты поступят лишь со следующего месяца. Процесс произойдет автоматически, дополнительных заявлений не потребуется.

На надбавку могут рассчитывать лишь получатели страховой пенсии по старости. Повышение не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалиды первой группы после 80 лет тоже не получат удвоенную пенсию.