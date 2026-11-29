При аренде загородного дома на новогодние праздники россияне рискуют столкнуться с мошенниками, потерять предоплату или получить коттедж, не соответствующий заявленным условиям. О том, как обезопасить себя при бронировании жилья и избежать конфликтов с собственником, рассказала адвокат, эксперт в области земельного права и недвижимости, управляющий партнер компании «Веритас Лекс» Наталья Шалуба.
По словам специалиста, мошенники могут размещать объявления с реальными фотографиями и адресами чужих загородных домов, подталкивая потенциальных гостей к скорейшему внесению предоплаты под предлогом высокого спроса на праздничные даты.
«Сам факт публикации объявления на известном сайте не гарантирует ни существования дома, ни полномочий арендодателя», — предупредила она.
Адвокат рекомендовала пользоваться сервисами бронирования, которые проверяют объекты недвижимости и полномочия наймодателей, а также фиксируют платежи и переписку внутри платформы. При аренде дорогостоящего коттеджа стоит запросить актуальные сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и убедиться, что человек, с которым заключается договор, имеет право сдавать дом. Отказ предоставить подтверждающие документы при требовании крупной предоплаты должен стать поводом отказаться от сделки.
До оплаты необходимо согласовать количество гостей, время заезда и выезда, условия пользования баней, бассейном и парковкой, стоимость уборки и дополнительных услуг. Также следует уточнить исправность отопления, водоснабжения и электросети. Описание объекта, фотографии, переписку и подтверждение платежа рекомендуется сохранить на случай возникновения споров.
Особое внимание Шалуба посоветовала уделить условиям отмены бронирования. Аванс, задаток и обеспечительный платеж имеют разное назначение, поэтому условия их возврата могут отличаться. Если на сделку распространяется закон о защите прав потребителей и заключен договор оказания услуг, заказчик вправе отказаться от него при условии оплаты фактически понесенных исполнителем расходов.
Еще одной причиной конфликтов может стать удержание обеспечительного платежа, который в обиходе часто называют залогом. Например, собственник может потребовать компенсацию за повреждения имущества, возникшие еще до заселения гостей. Чтобы избежать необоснованных претензий, адвокат рекомендовала фотографировать состояние дома при заезде и выезде, а также фиксировать состояние мебели и техники в акте приема-передачи. При этом естественный износ имущества не является основанием для взыскания ущерба.
Вместе с тем размер обеспечительного платежа не ограничивает ответственность нанимателя за причиненный ущерб. Если стоимость восстановления имущества превышает внесенную сумму, собственник вправе требовать возмещения разницы при наличии доказательств. Для снижения рисков наймодателям следует заранее согласовывать максимальное количество гостей, правила использования камина, бани и пиротехники, а также ответственность за повреждение имущества, пишут