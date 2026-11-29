При аренде загородного дома на новогодние праздники россияне рискуют столкнуться с мошенниками, потерять предоплату или получить коттедж, не соответствующий заявленным условиям. О том, как обезопасить себя при бронировании жилья и избежать конфликтов с собственником, рассказала адвокат, эксперт в области земельного права и недвижимости, управляющий партнер компании «Веритас Лекс» Наталья Шалуба.

По словам специалиста, мошенники могут размещать объявления с реальными фотографиями и адресами чужих загородных домов, подталкивая потенциальных гостей к скорейшему внесению предоплаты под предлогом высокого спроса на праздничные даты.

«Сам факт публикации объявления на известном сайте не гарантирует ни существования дома, ни полномочий арендодателя», — предупредила она.

Адвокат рекомендовала пользоваться сервисами бронирования, которые проверяют объекты недвижимости и полномочия наймодателей, а также фиксируют платежи и переписку внутри платформы. При аренде дорогостоящего коттеджа стоит запросить актуальные сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и убедиться, что человек, с которым заключается договор, имеет право сдавать дом. Отказ предоставить подтверждающие документы при требовании крупной предоплаты должен стать поводом отказаться от сделки.

До оплаты необходимо согласовать количество гостей, время заезда и выезда, условия пользования баней, бассейном и парковкой, стоимость уборки и дополнительных услуг. Также следует уточнить исправность отопления, водоснабжения и электросети. Описание объекта, фотографии, переписку и подтверждение платежа рекомендуется сохранить на случай возникновения споров.

Особое внимание Шалуба посоветовала уделить условиям отмены бронирования. Аванс, задаток и обеспечительный платеж имеют разное назначение, поэтому условия их возврата могут отличаться. Если на сделку распространяется закон о защите прав потребителей и заключен договор оказания услуг, заказчик вправе отказаться от него при условии оплаты фактически понесенных исполнителем расходов.

Еще одной причиной конфликтов может стать удержание обеспечительного платежа, который в обиходе часто называют залогом. Например, собственник может потребовать компенсацию за повреждения имущества, возникшие еще до заселения гостей. Чтобы избежать необоснованных претензий, адвокат рекомендовала фотографировать состояние дома при заезде и выезде, а также фиксировать состояние мебели и техники в акте приема-передачи. При этом естественный износ имущества не является основанием для взыскания ущерба.