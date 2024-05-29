Общество

Каждый третий мужчина в Пскове выступает против сокращенной пятницы только для женщин — опрос

«У нас равноправие. Если уж сокращать, то всем!» — каждый третий мужчина против того, чтобы женщинам сократили рабочую пятницу на 2 часа. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

72% жительниц Пскова и только 43% мужчин поддерживают инициативу заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова, который предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин при условии сохранения средней заработной платы. Против — 5 и 33% соответственно. Причем наиболее недовольны мужчины до 34 лет (42%).

Активнее всего идею поддерживают опрошенные в возрасте 35—44 лет: 89% среди женщин и 53% среди мужчин. Главный довод очевиден: «Женщины хрупкие, им нужно меньше работать и больше отдыхать. К тому же они жены и матери, им нужно больше сил сохранять». Но были и другие комментарии респондентов-мужчин: «За редким исключением, офисные работницы в конце рабочей пятницы не занимаются делом».