Общество

Субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России

Субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России в полуденные часы, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Дождевые облака окажут определяющее влияние на температурный режим — из-за сокращения притока солнечного тепла дневная температура в Причерноморье понизится до +17…+22°С. А на остальной территории Русской равнины, даже на Северо-Западе, будет царить субтропическое лето — в полуденные часы воздух сможет прогреться до +25…+30°С, в низовьях Волги столбики термометров поднимутся еще на пару градусов выше», — говорится в сообщении синоптиков.

Обстановка в атмосфере над Русской равниной станет меняться только в конце недели – антициклон станет понемногу дрейфовать на юг, и его гребень наконец вытеснит дождевые тучи из Причерноморья. Но в такой ситуации среднюю полосу зацепят поля фронтальной облачности, правда с ливнями и грозами они по-прежнему будут нести очень тёплые воздушные массы — в плане погоды регион попросту перенесётся из сухих субтропиков во влажные.

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В Санкт-Петербурге фронтальные разделы начали дестабилизировать атмосферу ещё накануне, и вплоть до конца недели над Невой будут формироваться массивы кучево-дождевой облачности. При этом аномальная жара сохранится — днём в городе +27…+28°С, что всего на пару градусов ниже абсолютных рекордов максимальной температуры.