Общество

В Псковской области ввели запрет на посещение лесов

На территории Псковской области с 28 мая по 16 июня введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства Псковской области подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В период особого противопожарного режима действует ограничение на пребывание граждан в лесах и использование открытого огня. Категорически запрещено разведение костров, ведение пожароопасных работ в лесах, а также на прилегающих к ним территориях.

Введен запрет на посещение лесов (Бежаницкое, Великолукское, Гдовское, Невельское, Опочецкое, Порховское, Печорское, Плюсское, Псковское, Себежское, Струго-Красненское лесничества) и въезд в эти леса транспортных средств, за исключением оговоренных в постановлении случаев.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Размеры штрафов увеличены: для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч рублей, юридических — до 800 тысяч рублей.

О факте возникновения пожара или задымления граждане могут сообщить по номеру пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».