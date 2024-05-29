Общество

Дожди и до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 30 мая

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 30 мая. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозах порывистый. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России в полуденные часы.