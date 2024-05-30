Общество

Бесплатные детские праздники пройдут в торговых центра Пскова 2 июня

Праздники пройдут в торговых центра Пскова 2 июня в рамках празднования Дня защиты детей. Вход свободный. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Торговый комплекс «ПИК 60» приглашает на большую праздничную программу в честь Дня защиты детей в 13.00. В центральном атриуме торгового комплекса пройдут мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсные программы, викторины и другие мероприятия.

Яркий праздник с выступлениями коллективов и артистов Пскова на уличной площадке торгового центра «Максимус» начнется в 15.00. «В этот день вас ожидают яркие выступления, конкурсные и игровые программы, ростовые куклы и масса позитива и хорошего настроения!» - анонсировали праздник организаторы.

А с 16.00 на уличной площадке у торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» состоятся краски-шоу и пенная дискотека. «Настоящий летний праздник в честь Дня защиты детей», - отметили организаторы.

Напомним, День защиты детей отмечают 1 июня. В этот день дети смогут отдохнуть в аквапарке «Акваполис» в Пскове бесплатно.