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Общество

Дмитрий Шахов: Первый год работы фонда «Защитники Отечества» прошел эффективно

01.06.2024 09:57|ПсковКомментариев: 0

Первый год работы регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Псковской области прошел эффективно. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области кандидат юридических наук Дмитрий Шахов. 

«Практически сразу после создания государственного фонда "Защитники Отечества" перед нами - региональными омбудсменами -  выступил с информацией его руководитель - Анна Цивилева. На этой встрече был достигнута договоренность: в короткие сроки активизировать взаимодействие с данным фондом, поскольку он должен был стать тем государством учреждением, где по принципу одного окна должна оказываться помощь, а фактически обеспечиваться права участников специальной военной операции и членов их семей», - рассказал Дмитрий Шахов.

Омбудсмен отметил, что как только был образован псковский филиал «Защитников Отечества», прошла встреча с руководителем филиала Надеждой Васильевой, было заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В 2023 году совместно было рассмотрено 21 обращение - это примерно 7% обращений, которые были направлены к региональному уполномоченному по правам человека. В первые пять месяцев 2024 года количество таких обращений составило 92, то есть 54% от числа всех обращений. 

«Сегодня благодаря профессиональному коллективу и главное чуткому, внимательному отношению отсутствует формализм в работе, есть большое желание помочь каждому, обратившемуся в фонд. Со стороны руководства филиала фонда удалось выстроить эффективное взаимодействие. Совместно решаем проблему поиска пропавших без вести военнослужащих. Первый год работы фонда прошел эффективно. Желаю сотрудникам фонда сохранить нацеленность на результат и желание помочь каждому участнику специальной военной операции и членам их семей», - заключил омбудсмен. 

Региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове в 2023 году. Здание располагается на улице Льва Толстого, 31А. Здесь есть детская комната, комната эмоциональной разгрузки, где оказывается психологическая помощь с дальнейшим направлением к специалистам.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в начале апреля 2023 года.

Фонд создан «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей». В наблюдательный совет госфонда вошел первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Теги: #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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