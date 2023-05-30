Общество

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове. ФОТО

Региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В день открытия филиал посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Для них, других гостей и журналистов по филиалу провели экскурсию. Здание располагается на улице Льва Толстого, 31А. Здесь есть детская комната, комната эмоциональной разгрузки, где будет оказываться психологическая помощь с дальнейшим направлением к специалистам. Как заметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, консультации в перспективе хотят организовывать и онлайн, чтобы они были доступны жителям районов. Губернатор в свою очередь призвал как можно больше распространять работу отделения на муниципалитеты.

Также в филиале будет работать школа ухода, где специалисты расскажут, как ухаживать за маломобильными гражданами, а также обучат пользованию специальным оборудованием для инвалидов. Для обучения, в частности, будут использовать видеоролики. Губернатор призвал выложить их в открытом доступе в Интернете.

Помимо этого, в отделении открыт пункт проката механических средств реабилитации, предоставлять их участникам спецоперации будут бесплатно.

В структуре фонда - руководитель, шесть заместителей и 40 координаторов, которые уже прошли обучение и готовы приступить к работе.

В ходе экскурсии все заслушали видеообращение председателя государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, а после состоялось чаепитие, где губернатор предложил обсудить работу филиала.

Глава региона отметил, что открыть отделение в Пскове удалось раньше, чем предписывал федеральный центр (раньше 1 июня). По его мнению, этого удалось добиться, поскольку с октября 2022 года в Пскове уже работал Центр помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан.

«Это не новая дня нас работа, мы перестроили ее в новом формате», - заметил Михаил Ведерников и добавил, что с государственной поддержкой область получает новые возможности, и перечень услуг, предоставляемых участникам СВО и членам их семей, будет расширяться.

В заключение глава региона подчеркнул, что задача отделения фонда - максимально оперативно и в полном объеме оказывать всю необходимую помощь участникам СВО и их семьям.

Также в день открытия отделение посетили военнослужащие, жены участников СВО, вице-спикер Псковского областного Собрания, глава Псковского регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко, руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, депутат Псковской городской Думы, председатель регионального общественного совета проекта «Женское движение Единой России» Алеся Михачева, исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, управляющий региональным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова, военный комиссар Псковской области Сергей Судаков и другие приглашенные лица.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в начале апреля.

Фонд создан «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей». В наблюдательный совет госфонда вошел первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Ранее сообщалось, что филиалы организации по всей стране должны быть открыты до конца мая.