Общество

За год в псковский фонд «Защитники Отечества» поступило свыше 8 тысяч запросов

С момента открытия в филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области поступило более 8000 запросов от участников спецоперации, членов их семей и семей погибших бойцов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале.

Фото здесь и далее: филиал фонда «Защитники Отечества по Псковской области

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева рассказала, что большая часть запросов касалась различных мер поддержки: «С гордостью могу сказать, что к окончанию первого года работы нашего филиала у нас 93% принятых обращений решены положительно. Наши социальные координаторы вели активную работу по оказанию адресной помощи подопечным, содействовали в оказании юридической и психологической помощи, в назначении мер социальной поддержки, в том числе предоставлении льгот по коммунальным платежам, в получении удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения члена семьи погибших ветеранов боевых действий».

Сотрудники филиала фонда также оформляют заявки на обеспечение уволенных с военной службы участников СВО с инвалидностью техническими средствами реабилитации и на адаптацию их жилых помещений за счет центрального аппарата фонда.

Участникам СВО во временное пользование выдали 58 технических средств реабилитации, и в настоящее время в работе у сотрудников филиала фонда находятся три заявки на адаптацию жилых помещений. «Мы сделаем так, чтобы передвигаться по квартире ребятам с инвалидностью было максимально комфортно», - отметила Надежда Васильева.

Вдова Героя России Григория Слугина Алена Слугина обратилась в фонд за консультацией о льготах и выплатах, положенным вдовам участников СВО. В процессе общения сотрудники фонда предложили женщине пройти переобучение. Сейчас она учится на графического дизайнера.

Ирина Ефимова, работающая социальным координатором в городе Пскове с момента открытия, рассказала, как в течение года выстраивалась работа с ветеранами и семьями погибших: «Псковская область в силу своего приграничья, расположения в ней 76 дивизии, с начала проведения СВО находится в особых условиях. Мы чутко реагируем на запросы обратившихся к нам людей, будь это сами ветераны, их жены или члены семей погибших бойцов. В нашем коллективе работают вдовы и матери погибших, жены действующих участников спецоперации, которые сейчас там, "за ленточкой". Мой супруг недавно получил тяжелое ранение, сейчас проходит лечение. Среди социальных координаторов много сотрудников из силовых структур, имеющих в прошлом опыт боевых действий. В общем все неслучайные люди собрались. Мы принимаем каждое поступающее к нам обращение как личное и стремимся всеми силами помочь и поддержать людей в этот непростой период».

За прошедший год команда филиала организовала порядка 800 мероприятий, направленных на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и спорт, культурно-досуговую деятельность, сохранение исторической памяти и социализацию. Одним из первых шагов в развитии адаптивного спорта в регионе стал мастер-класс для участников СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены с инвалидностью смогли попробовать себя в нескольких видах спорта, сейчас решается вопрос о создании региональной сборной по кибатлетике для представления региона на всероссийских соревнованиях.

В течение года филиал заключил 43 соглашения о сотрудничестве с разными государственными и общественными институтами. Например, в рамках подписанного с прокуратурой Псковской области соглашения прокурор Псковской области Андрей Мошков и прокурор Псковского военного гарнизона Вадим Иванченко ежеквартально проводят приемы участников СВО и членов их семей. Последняя встреча состоялась 17 мая в филиале фонда «Защитники Отечества» и длилась свыше 3 часов, были рассмотрены и переданы в производство 19 обращений.

Соглашение с управлением Минюста России по Псковской области позволяет оказать участникам СВО бесплатную юридическую помощь комплексно с одновременным привлечением сразу всех профильных специалистов - нотариусов, юристов, адвокатов. К примеру, Надежде Ануфриевой, матери погибшего участника СВО из Псковского района, фонд помог оформить документы для вступления в наследство, составить договоры на приобретение земельного участка и жилого помещения. Квалифицированная юридическая помощь за первый год работы фонда была оказана по 1819 обращениям.

В соответствии с договоренностями с правительством Псковской области о развитии социальных услуг для участников спецоперации уже в этом году на площадке фонда «Защитники Отечества» планируется открытие ресурсного центра поддержки участников СВО с инвалидностью. Работы по его строительству уже ведутся.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. В филиалах фонда защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. Также фонд вовлекает ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.