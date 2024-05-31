Общество

Фестиваль детства проходит в псковском парке Строителей. ФОТО

Фестиваль детства проходит в парке Строителей в Пскове сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ведущий фестиваля - DJ и преподаватель по вокалу Елена Васильчикова. Праздничная программа проходит с 12.00 до 16.00:

12.00-12.10 - открытие фестиваля,

12.15-15.00 - старт гастро-рекорда по приготовлению арбузной халвы председателем областной федерации бокса и резидентом «Инсайт люди» Артуром Акавовым,

12.15-15.00 - музыкальный сет с DJ Кор,

12.10-14.00 - контент-площадка с записью танцевальных трендов с резидентом «Инсайт люди» Павлом Рябовым,

12.10-16.00 - детская гаражная распродажа KidsGarage,

12.15-12.55 - лекция от проекта «Зелёные инициативы»,

13.15-13.55 - лекция учителя-логопеда Марии Торженовой,

14.00-14.55 - лекция проекта «Улица мира» и презентация фотопроекта из Санкт-Петербурга,

12.15-12.55 - мастер-класс по народным промыслам (количество мест 15),

12.15-16.00 - мастер-класс по созданию семейного оберега,

13.15-13.55 - мастер-класс по созданию текстильного магнитика «Барышня» (количество мест 10),

14.15-14.55 - мастер-класс по созданию броши «роза» из джинсы (количество мест 10),

14.00-15.30 - игровая станция от студия JollyKids,

14.30-15.00 - выступление школы спортивной гимнастики,

12.00-16.00 - мастер-классы и турниры на площадке по стрельбе из лука от лучного тира Look.

Дегустация готовой халвы для детей-гостей фестиваля пройдет с 14.30-15.00.

Музыкальное закрытие фестиваля:

14.50-15.00 - вокальный эстрадный ансамбль «Талантика»,

15.00-15.10 - Екатерина Королевич,

15.10-15.20 - Елена Васильчикова,

15.20-16.00 - группа «Кораблики» творческого клуба «Феникс».