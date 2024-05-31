Общество

Международный день защиты детей отмечают 1 июня

Международный день защиты детей отмечают 1 июня. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении приняли в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Официально учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.

День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Ведь в настоящее время по всему миру дети часто становятся жертвами агрессивного поведения взрослых, подвергаются разным опасностям. Это и пагубное влияние СМИ и интернета на физическое и психическое здоровье малышей, во многих азиатских и африканских странах дети голодают и умирают, не дожив до своего пятого дня рождения. Многим угрожают СПИД, неграмотность и вооружённые конфликты, пишет calend.ru.

Для помощи детям ООН создала специальный фонд, который ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья — от предродового периода вплоть до юности. Детский фонд поддерживает детей, потерявших родителей из-за ВИЧ/СПИДа и следит за тем, чтобы они получали такой же уход, как и их ровесники. Он также помогает обеспечить достойную жизнь женщинам и детям, больных СПИДом.

В Пскове сегодня для семей с детьми от 3 до 14 лет состоится фестиваль «Безопасный город», он пройдет на стадионе «Машиностроитель». А также дети 1 июня могут бесплатно посетить аквапарк «Акваполис».

2 июня в рамках празднования Дня защиты детей праздники пройдут в торговых центра Пскова. Вход свободный.

Напомним, в День защиты детей в Псковской области не продают алкоголь.